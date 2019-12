ITAMARAJU | Adolescente de bicicleta é perseguido e morto a tiros no Bairro Marotinho

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros durante a tarde deste sábado (28), em Itamaraju.

O crime foi registrado na Rua Marechal Hermes da Fonseca, localizada no Bairro Marotinho. A vítima identificada por Guilherme Sena, ocupava uma bicicleta quando foi perseguido e morto com vários disparos de arma de fogo.

Moradores notificaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), que realizaram os procedimentos de resgate, mas a vítima sofreu disparos na região torácica e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local.

Uma Guarnição da Polícia Militar permanece no local resguardando a cena do crime até a chegada da Polícia Civil para a realização do levantamento cadavérico.

A polícia segue realizando rondas nas adjacências na tentativa de prender o autor. A motivação do crime ainda é desconhecida.