ITAMARAJU | Motorista perde controle em ladeira e veículo capota no Bairro Marotinho

Nas primeiras horas da tarde desta quarta-feira (15), um carro capotou ao final de uma ladeira íngreme, no Bairro Marotinho, em Itamaraju.

Conforme informações de moradores, o motorista perdeu o controle e capotou o veículo próximo de um PSF (unidade municipal de saúde).

A Polícia Militar foi acionada e uma Unidade do SAMU 192 esteve na localidade para prestar atendimento as vítimas no local. Os primeiros atendimentos foram prestados ainda na localidade e posteriormente as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Itamaraju.

O veículo ficou com as 4 rodas para cima e parcialmente destruído. Uma Guarnição procedeu com a ocorrência e o veículo deve ser retirado do local por uma empresa de Guincho nas próximas horas.

A polícia deve apurar as causas do acidente que pode ter sido provado por uma falha mecânica.