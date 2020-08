PORTO SEGURO | Mulher mata namorado esfaqueado

Uma mulher foi presa na madrugada deste domingo (02), em Porto Seguro, logo após matar o namorado com uma facada. O caso ocorreu por volta das 2h, em uma casa na Travessa Getúlio Vargas, no bairro Baianão.

A doméstica Carine Silva de Jesus, idade ainda não confirmada, declarou para a polícia que agiu em legítima defesa.

Carine contou que o caseiro Humberto Fernandes Vieira, 31 anos, a agredia com socos no rosto. Para tentar se livrar do espancamento, ela diz que pegou uma faca e desferiu um golpe na clavícula dele.

Ainda de acordo com a informação, a própria Carine prestou socorro a Humberto, mas ele acabou não resistindo e indo a óbito no Hospital Luís Eduardo Magalhães. O corpo foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica.

A mulher está detida na 1ª Delegacia Territorial e deve ser ouvida novamente no inquérito que está sendo instaurado para apurar o crime.

A polícia ainda não confirmou se ela já passou por exame de corpo de delito.

