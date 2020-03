PRADO | Homem é assassinado no Bairro São Sebastião

A violência urbana voltou a ocorrer no município de Prado. Desta vez um homem identificado pela polícia por Aldeir Ricardo de Jesus (27 anos), foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. O crime ocorreu no período noturno desta segunda-feira (23), no bairro São Sebastião.

Policiais militares de Prado receberam informações que uma pessoa havia sido alvejada por disparos na região da cabeça e necessitava de cuidados médicos. Uma guarnição foi encaminhada ao local, mas o homem já não apresentava sinais vitais.

Seguindo os protocolos, a Polícia Civil foi notificada, onde foi solicitada a presença de um funcionário do IML de Itamaraju, o servidor público Anderson Barbosa, que fez a remoção do corpo.

A Polícia Civil de Prado deverá abrir inquérito para apurar a motivação e autoria do crime e assim também notificar a justiça. Nenhuma linha de investigação será descartada.