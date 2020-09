Prazos do licenciamento de veículos com placas de final 9 e 0 vencem nesta semana

O prazo para a quitação do licenciamento integrado, composto por taxa administrativa do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), IPVA, DPVAT e multas existentes, para veículos com placas de final 9, termina nesta quarta-feira (30), data em que vence a cota única do IPVA ou a terceira cota do parcelamento do imposto. Para placas de final 0, o vencimento será na quinta-feira (1°).

Os veículos do transporte escolar, de turismo e autoescolas, que tiveram o prazo do pagamento do IPVA 2020 prorrogado para 2021, conforme decreto estadual, não estão liberados da regularização dos outros itens do licenciamento integrado.

O quitação das dívidas pode ser feita no Banco do Brasil, Bradesco e Bancoob. Outra opção é procurar os pátios privados credenciados ao Detran-BA, onde existe a opção de pagar no cartão de crédito, em até 12 parcelas, com encargos. Para realizar a operação é preciso informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

Após a confirmação do pagamento no sistema bancário, a pessoa deve acessar o portal (www.sacdigital.ba.gov.br) ou aplicativo SAC Digital, para baixar no celular o documento eletrônico do veículo (CRLV-e), com a opção de imprimir uma cópia, sem custo. O documento impresso em papel moeda verde foi extinto e deixou de ser entregue pelos Correios.

