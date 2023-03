A premiação do Candangão é de fazer inveja ao Cariocão

Como o Metrópoles destacou no decorrer da semana, o time que for campeão do Campeonato do DF vai ter direito a uma premiação de R$ 1 milhão, após a parceria que foi firmada entre a Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) e o Banco Banco de Brasília (BRB).

Para que se tenha uma ideia do que isso significa, basta comparar com o Campeonato Carioca – um dos estaduais mais importantes do país – que ainda não definiu a premiação para a temporada 2023. Se houver.

Sim, porque nos últimos dois anos, o Cariocão não pagou nada aos vencedores. E como será nesta temporada? Numa reunião do Conselho Arbitral, em novembro do ano passado, a Ferj projetava um valor de R$ 9 milhões que seriam divididos para o ganhador do título (R$ 8 milhões) e o vice-campeão (R$ 1 milhão).

Só que as coisas não são tão simples assim. Essa premiação só vai acontecer se houver êxito na estratégia de marketing do campeonato.

O Cariocão sofreu um forte abalo depois que deixou de ser exibido pela Globo. Tanto que os dois anos sem premiação coincide exatamente com a saída da emissora.

Este ano, após o acerto com a Band, havia a expectativa de que “sobraria” algum recurso para as premiações aos vencedores. Mas, desde o primeiro momento, as negociações com os clubes foram complicadíssimas, principalmente porque o Vasco e o Botafogo ficaram fora do pacote de transmissão da Band.

Para acompanhar as atualizações da coluna, siga o “Futebol Etc” no Twitter; e também no Instagram.

Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos esportes e receber as notícias direto no seu celular? Entre no canal do Metrópoles no Telegram e não deixe de nos seguir também no Instagram!