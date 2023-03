Por que os cartolas da CBF torcem contra o Real Madrid

O título de LaLiga está praticamente definido. O Barcelona entrou em campo para o clássico com o Real Madrid com nove pontos de vantagem. Com a vitória, abriu 12 pontos e ficou folgadão na frente.

Como todo ElClássico, foi um jogo tenso no Camp Nou. Mas, além da rivalidade histórica entre esses dois gigantes espanhóis, há um detalhe que não podemos desprezar: os cartolas da CBF – ainda que não possam admitir publicamente – estão torcendo contra o Real.

Isso para diminuir o prestígio de Carlo Ancelotti no time de Madrid. Ele é o preferido da CBF para assumir o lugar de Tite no comando da Seleção Brasileira.

Ancelotti é um técnico vitorioso. Ano passado ganhou a Champions League e todos são gratos a ele por isso. Mas, curiosamente, ele virou o maior freguês do Barcelona.

Isso pesa demais. A torcida não se conforma. A diretoria se incomoda com essa insatisfação da arquibancada.

Com a derrota deste domingo (19/3), o Real soma três resultados negativos diante do Barça apenas neste ano: 0 x 1, na semifinal da Copa do Rei, no Santiago Bernabeu; e 1 x 3, na Supercopa da Espanha, em Riad, na Arábia Saudita.

Não tem perdão para Ancelotti.

