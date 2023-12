Lula marca jantar com ministros do STF na casa de Barroso

Igo Estrela/Metrópoles

1 de 1 Presidente Lula durante posse do ministro do STF Cristiano Zanin – Metrópoles – Foto: Igo Estrela/MetrópolesO presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcou um jantar com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), para a próxima terça-feira (19/12). O encontro, uma espécie de confraternização, ocorrerá na casa do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso.

À mesa estará a discussão sobre a relação do STF com o Congresso, além de temas de interesse do governo, que têm ações em discussão no Judiciário. Principalmente, os que podem impactar as contas do governo, como da Revisão da Vida Toda e o reajuste do FGTS tendo como base a poupança.

Flávio Dino, atual ministro da Justiça, com posse na Corte marcada para fevereiro, foi convidado. Os ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), André Mendonça e Nunes Marques, também estão na lista.

Não há resistência de nenhum ministro em comparecer ao encontro pelo que apurou o Metrópoles. Veja quais são os ministros do STF atualmente. Flávio Dino ainda tomará posse para que a Corte tenha a composição completa de 11 magistrados.

Ministro Luís Roberto Barroso – Presidente; Ministro Edson Fachin – Vice-Presidente; Ministro Gilmar Mendes – Decano; Ministra Cármen Lúcia; Ministro Dias Toffoli; Ministro Luiz Fux; Ministro Alexandre de Moraes; Ministro Nunes Marques; Ministro André Mendonça; Ministro Cristiano Zanin. Quais assuntos você deseja receber?

