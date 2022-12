Ação auxilia na qualidade de vida de pacientes oncológicas; saiba mais

Danilo Fernandes, secretário de Saúde; e Sandra Drago, secretária de Esporte e Lazer (Foto: Reprodução)

Na última terça-feira (20), o Projeto Fios Rosa, em parceria com a ONG Fio de Luz, entregou 20 perucas à Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas para abastecer o banco de perucas da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON).

Para a maioria das pacientes oncológicas, a perda dos cabelos é um dos efeitos colaterais mais temidos e angustiantes do tratamento. Por isso, o projeto Fios Rosa — liderado por Sandra Drago, secretária de Esporte e Lazer do município — estabeleceu parceria com a Fio de Luz, ONG situada em Belo Horizonte, para a confecção de perucas.

O processo funciona da seguinte maneira: o cabelo é arrecadado em salões de beleza parceiros da iniciativa (Corpus e Toque Final), no qual o corte é gratuito para quem deseja doar. Com as mechas coletadas, o material é enviado à Fio de Luz, que confecciona as perucas (recebendo uma quantidade dos cabelos para projetos próprios da organização).

“As perucas são aliadas necessárias para a melhora na autoestima, qualidade de vida e motivação das mulheres nessa luta tão importante. A paciente pode escolher o modelo que mais combina com ela assim que é iniciado o tratamento”, explicou Sandra.

A UNACON é um equipamento de saúde pública que atua no diagnóstico e tratamento de pacientes com câncer, sendo referência na região do Extremo Sul baiano para a população de Teixeira de Freitas e dos 21 municípios vizinhos.

