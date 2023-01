Acidente de trânsito no Paraná deixa seis feridos, um em estado grave

Acidente entre carro e caminhonete deixou seis feridos, um em estado grave, no km 56, da BR-277, na Região Metropolitana de Curitiba 29/01/2023 21:09, atualizado 29/01/2023 21:09

Um acidente entre uma caminhonete e um carro terminou com seis vítimas feridas, uma delas em estado grave, na tarde deste domingo (29/1). A colisão aconteceu no km 56, da BR-277, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo testemunhas, o motorista da caminhonete realizou uma manobra de retorno irregular e o carro que vinha atrás, no mesmo sentido, colidiu transversalmente.

