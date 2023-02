Adolescente tem 80% do corpo queimado após incêndio atingir prédio em Salvador

Um jovem de 16 anos teve queimaduras em 80% do corpo, após um incêndio atingir um prédio no Jardim das Margaridas, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (1º).

O jovem foi atendido por unidade do Samu e encaminhado ao Hospital Roberto Santos. Além disso, outras três pessoas foram atendidas por intoxicação relativa à inalação de fumaça.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e já controlou o fogo. No final da amanhã, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) também realizou uma vistoria no edifício onde ocorreu o incidente. Trata-se de prédio de cinco andares, sendo que o fogo atingiu o andar térreo, unidade 02 do bloco 84.

A vistoria da Codesal constatou que o imóvel não apresentou riscos nem danos estruturais. A moradora que que teve o apartamento destruído será notificada e cadastrada para auxílio social.

As causas do incêndio serão determinadas por perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Acompanharam a ocorrência, além da Codesal, o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura-Bairro de Itapuã, Samu, Coelba e Sempre.