Advogada chora e diz ter apanhado de policial em delegacia em MS

Imagens mostram o escrevente tentando impedir a advogada de filmá-lo durante as agressões. O caso aconteceu em Campo Grande 27/01/2023 21:27, atualizado 27/01/2023 21:27

Reprodução/Redes sociais

A advogada Luciany Reis denuncia ter sido agredida por um escrevente da Polícia Civil, na tarde desta sexta-feira (27/1), na 2ª DP, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Ela e as clientes filmaram quando o agente toma o celular da mão da profissional.

Segundo a denunciante, as clientes teriam sido acusadas injustamente de furto e abordadas por um segurança, dentro de um mercado na capital. Sendo assim, iriam registrar o caso na polícia.

