Affair de Gracyanne teria pedido que ex alegasse estupro para abortar

O affair de Gracyanne Barbosa com Gilson de Oliveira, seu personal trainer, revisitou o passado do profissional. Marcella Bernardo, de 29 anos, afirma ter ficado grávida dele enquanto era sua aluna e decidiu por abortar o bebê, após perceber que o personal não assumiria o filho.

A investidora relatou sua relação com Gilson para a revista Quem. De acordo com ela, o personal teria pedido que ela alegasse estupro para conseguir fazer o aborto do filho.

Gilson é apontado como pivô de separação de Gracyanne e Belo Reprodução

“Eu entrei na academia em 2021, eu namorava e o Gilson virou meu personal. Ele sempre fazia piadinhas. Bom, eu terminei com meu namorado e, um dia, a gente saiu para beber depois de um treino e ficamos pela primeira vez”, iniciou.

Alegando que Gilson passou a “infernizar” sua vida após o encontro, Marcella contou que o personal não quis usar camisinha durante a relação sexual, mesmo que ela tenha avisado não fazer uso de remédios contraceptivos.

“Não tomo remédio e falei que era para sempre usar camisinha. Um dia ele não quis usar. Pedi para ele ter cuidado, mas ele não teve. Fiquei puta. Tomei uma pílula do dia seguinte depois de 48 horas, mas não fez efeito”, alegou.

Em 19 de dezembro de 2022, ela descobriu estar grávida, mas Gilson não teria recebido bem a notícia: “Ele foi super frio e disse que estava trabalhando. Pedi para ele vir aqui em casa, ele perguntou o que aconteceu, soltei que estava grávida e ele falou: ‘Que merda’. Ele não veio aqui em casa [depois], mandei um monte de mensagem.”

“Fui a uma clínica no Rio de Janeiro que me disseram que se eu falasse o que aconteceu, eu poderia abortar legalmente. Chegando lá, falaram que só fariam o aborto se fosse estupro. Fui atrás do Gilson, falei o que aconteceu e ele me falou que para eu dizer que tinha sido estuprada, que ele já estava tomando as medidas dele”, completou a investidora.

Marcella acabou optando pelo aborto após Gilson dizer que não poderia assumir o filho, pois ainda era estagiário, mas disse se arrepende da decisão: “Eu me arrependi do aborto, é uma mágoa que vou levar para a vida. Não desejo para nenhuma mulher. Na ocasião, como ele me tratou, eu comecei a ter nojo de tudo. Queria só acabar com isso”.