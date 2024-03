África do Sul sofre com fornecimento de energia e economia desacelera

Além do problema socioeconômico, maior economia do continente passa também por conflito político

A África do Sul, maior economia do continente africano, tem sofrido com problemas políticos e socioeconômicos que há anos afetam o crescimento econômico do país.

Entidades projetam desaceleração econômica por conta da instabilidade da prestação do serviço pela estatal de energia, a Eskom. Sul-africanos também assistem aos conflitos políticos protagonizados pelo atual presidente, Cyril Ramaphosa, e pelo ex-presidente Jacob Zuma.

O país, que possui 32,8% da população adulta desempregada, convive com apagões que fazem a economia deixar de movimentar até US$ 50 milhões (R$ 247,8 milhões) por dia, afirma estudo da consultoria norte-americana Stratfor.

Segurança pública, trânsito automotivo e hospitais da África do Sul são afetados pela instabilidade e proporcionam maior risco à segurança e saúde dos 62.467 milhões de cidadãos.

Problema dos serviços energéticos também fazem o país se tornar dependente de produtos do exterior para manutenção do próprio abastecimento, influenciando diretamente o PIB (Produto Interno Bruto) e desacelerando a economia nacional.

Segundo o FMI (Fundo Monetário Internacional), a economia da África do Sul cresceu somente 0,26% antes da pandemia, em 2019, e caiu aproximadamente 6% pós-covid, em 2020.

Números voltaram a crescer em 2021, porém a estimativa é que o país não cresça mais de 2% até 2028.

O baixo preço de matérias-primas exportadas pelo país dificulta. A diminuição do valor das vendas ao exterior entra em choque com os altos custos de importações que o país necessita para suprir a demanda energética.

Segundo análise da Stratfor, as tentativas falhas de recuperação de estatais –como da Eskom e da estatal de transportes Transnet–, aliado a uma ineficiente regulamentação trabalhista do país e a falta de mão-de-obra qualificada, impedem o país de crescer.

O partido governante, o Congresso Nacional Africano (ANC, sigla em inglês), tenta contornar a situação de estagnação econômica do país. Durante a pandemia da covid-19, a África do Sul aumentou os gastos em prol do bem-estar social, porém a medida aumentou a dívida pública nacional.

CONTEXTO POLÍTICO Em 2018, o então presidente Jacob Zuma foi obrigado por seu partido a renunciar do cargo. Ele foi acusado pelo ANC de corrupção generalizada em seu governo ao facilitar um contrato governamental multibilionário em troca de suborno.

O cargo de Zuma então foi ocupado pelo seu vice, Cyril Ramaphosa, que iniciou seu governo prometendo acabar com a corrupção no país e rivalizando com seu antecessor.

Em junho de 2021, foi realizado o julgamento do ex-presidente, que não compareceu ao Tribunal. Ele foi condenado a 15 anos de prisão. Sua prisão, em 8 de julho do mesmo ano, gerou revolta na população, que atacou prédios e depredaram lojas. Mais de 300 pessoas morreram em protestos, segundo relatório oficial do governo sul-africano.

Em setembro 2021, Zuma foi colocado em liberdade condicional por conta de seu estado de saúde e, sem sair do partido, em dezembro de 2023 passou a apoiar o partido opositor do ANC Umkhonto we Sizwe, também conhecido como MK.

Umkhonto we Sizwe era o braço armado do ANC e foi fundado por Nelson Mandela, em 1961, para combater o governo da época.

A situação foi desaprovada pelo seu partido que, em janeiro deste ano, o impediu de concorrer nas eleições legislativas e, consequentemente, presidencial. Na África do Sul, os eleitores votam somente para o legislativo, que então escolhe o chefe do Executivo.

ELEIÇÕES EM MAIO O ANC comanda o país desde implantação do regime democrático, em 1994. O grupo conseguiu manter, desde então, maioria absoluta no Parlamento.

No entanto, o recente embate entre Zuma e Ramaphosa e os problemas socioeconômicos podem levar o partido a perder cadeiras e, consequentemente, precisar realizar acordos com demais partidos para aprovar leis.

Conforme pesquisa da Universidade de Witwatersrands, o partido de Ramaphosa tem 42% das intenções de voto. O partido liberal Aliança Democrática (DA) tem 19% das intenções de votos e o partido de esquerda Combatentes da Liberdade Econômica (EFF), 16%.

Partido recém-apoiado por Zuma, o Umkhonto we Sizwe, possui apelo popular desconhecido, segundo o estudo.

O ex-líder sul-africano, mesmo sendo contrário ao seu partido e enfrentando resistência para se manter filiado, afirma que “morrerá como integrante do ANC”.

Esta reportagem foi produzida pelo estagiário de jornalismo José Luis Costa sob supervisão do editor-assistente Ighor Nóbrega.