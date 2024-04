Agenda da Semana: Irã X Israel e Lula vai à Colômbia

O Poder360 antecipa o que será destaque na semana que vai de 15 a 19 de abril de 2024

O jornal digital Poder360 traz nesta 2ª feira (8.abr.2024) uma seleção dos assuntos que devem marcar a agenda do poder e da política nesta semana.

IRÃ X ISRAEL O ataque do Irã a Israel vai concentrar parte significativa das atençòes nos próximos dias. A resposta israelense é o que dará o tom dos próximos episódios.

As principais consequências para o Brasil é ver se o preço do petróleo e do frete vão aumentar. O Irã controla o estreito de Ormuz, por onde passa mais de 30% de todo o óleo. E a navegação é intensa na região. Não estão descartados ataques nos moldes dos que os Houthis, grupo apoiado pelo Irã, fizeram no Mar Vermelho.

Em entrevista ao Poder360, o embaixador de Israel, Daniel Zonshine, disse que não deve haver uma guerra total. Mas haverá resposta. E como ficará o Irã depois dessa resposta? Não se sabe.

CONGRESSO DEVE ANALISAR VETOS No Brasil, o governo está sob pressão. Os embates entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) ecoarão ao longo dos próximos dias.

O 1º impacto tende a ser na análise dos vetos presidenciais. Na 5ª feira (18.abr), haverá sessão conjunta do Congresso. Há 28 vetos trancando a pauta, sendo 24 do presidente Lula (PT) e 4 de Jair Bolsonaro (PL).

A tendência é derrubar o veto que bloqueou R$ 5,6 bilhões em emendas de comissão e o que barrou o cronograma para o pagamento das emendas.

Outro veto que deve cair é o da lei dos agrotóxicos. O governo fez acordo com o agro e o projeto foi aprovado. Mas Lula barrou 17 pontos. O principal é o que impediu que o Ministério da Agricultura ficasse responsável pelo registro de novos pesticidas. Hoje, é a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que faz o processo.

O veto parcial do presidente ao projeto das chamadas “saidinhas” ainda não tranca a pauta. Precisa de 30 dias para começar a barrar os trabalhos legislativos. Deputados, no entanto, negociam a sua inserção na mesma sessão. Querem dar um recado ao Planalto.

Também deve ser votado a partir de 2ª feira (15.abr) no Senado o 1º turno da PEC das drogas. É uma reação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), à possibilidade de o STF (Supremo Tribunal Federal) determinar a porção que diferencia um usuário de maconha de um traficante.

A Corte julga a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. O dispositivo não estabelece pena de prisão para usuários, mas sanções alternativas. Não há, no entanto, distinção da quantidade que diferencia esse usuário de um traficante.

LULA VAI À COLÔMBIA O presidente Lula viaja na 3ª feira (16.abr) para Bogotá (Colômbia). Terá encontro com o presidente Gustavo Petro no dia seguinte (4ª). Ambos são de esquerda e têm visões parecidas sobre assuntos globais. Os principais temas devem ser Venezuela e Amazônia. Lula e Petro, apesar de serem do mesmo campo ideológico de Nicolás Maduro, têm criticado o presidente venezuelano pelo impedimento de a oposição registrar candidatura para a eleição presidencial de 28 de julho.

Petro se dispôs em 10 de abril a mediar o embate no país. Lula disse que a situação é “grave”. Além disso, Brasil e Colômbia têm fronteiras na Amazônia. O tema será parte da discussão.

Também são esperadas declarações críticas a Israel. Lula e Petro compararam, de alguma forma, as ações de Tel Aviv ao Holocausto. É possível que novas diatribes sejam ditas por um ou outro lado, especialmente depois da entrada direta do Irã no conflito. aval

O presidente brasileiro retorna na 4ª feira (17.abr). Terá passado, no total, 71 dias fora do país desde que assumiu seu 3º mandato. Na 6ª feira (19.abr), o petista se reune com o empresário mexicano Carlos Slim, dono da América Móvil, empresa de telecomunicações que controla a Claro. O encontro, no Planalto, servirá para que a empresa reafirme a manutenção do nível de investimentos de R$ 16 bilhões por ano no país pelos próximos 10 anos.

MANDATO DE JORGE SEIF Na 3ª feira (16.abr), o plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) começa o julgamento que pode levar à perda de mandato do senador Jorge Seif (PL-SC) por suposta interferência do empresário Luciano Hang, dono da Havan, na sua campanha eleitoral.

ECONOMIA Os principais dados econômicos que serão divulgados nesta semana são a prévia do PIB e a arrecadação.

O Banco Central divulga o IBC-Br de fevereiro na 4ª feira (17.abr). O mercado projeta alta de 0,5%. Será uma boa notícia para o governo e pode influenciar uma melhora nas projeções de crescimento do PIB para este ano;

A Receita Federal divulga nesta semana, ainda sem data definida, os dados da arrecadação de impostos e tributos de março. Deve ficar perto de R$ 190 bilhões. No mesmo período de 2023, foi de R$ 171 bilhões. Será novamente uma boa notícia e um alívio para o ministro Fernando Haddad (Fazenda), que busca recursos para tentar reduzir o tamanho do deficit.