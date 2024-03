Agressão, homofobia, traição: relembre as polêmicas de Rafael Cardoso

O ator Rafael Cardoso voltou a causar polêmica após ser acusado de agressão e ameaça contra um gerente em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com a 16ª DP, o artista deve prestar depoimento sobre o caso ainda nesta terça-feira (5/3).

“O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e a investigação está em andamento. Testemunhas serão ouvidas e diligências serão realizadas para apurar todos os fatos”, diz a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.

Rafael Cardoso O ator ainda não comentou sobre a situação. O Metrópoles tenta contato com sua equipe, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Esta não é a primeira confusão em que Cardoso se envolve. O ator coleciona polêmicas, que giram em torno de traição, homofobia e mais. Veja as polêmicas de Rafael Cardoso:

Fim do casamento com Mari Bridi O casamento de Rafael e Mariana Bridi chegou ao fim em dezembro de 2022, após 15 anos de união. Os dois são pais de Aurora, de 7 anos, e Valentim, de 4 anos.

Pouco depois, Rafael foi acusado de trair sua ex-esposa. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, o ator admitiu que errou com a ex-mulher durante o casamento, assim como ela. Sem dar detalhes, ele contou que os dois chegaram a se perdoar mais de uma vez por atitudes controversas dentro do casamento.

“Ela me perdoou de várias coisas. A gente tem vários acordos quando é casado. Prefiro nem falar sobre isso. Mas sim, ela me perdoou várias vezes, assim como eu perdoei ela também. Casamento é isso: um cede daqui, outro cede dali”, detalhou Rafael.

A traição Rafael foi acusado por Gabrielle Gambine, sobrinha transexual de Roberta Close, de ter enviado cantadas enquanto ainda era casado com Mari Bridi. O mesmo fez Mariah Benfica, que expôs nas redes sociais supostas mensagens que recebeu do artista quando ainda era comprometido.

Homofobia O exposed de Gabrielle e Mariah aconteceu após Rafael Cardoso compartilhar um vídeo em que o ex-BBB Nego Di detona a forma como João Guilherme se veste.

“Que pouca vergonha, que fiasco, me desculpa, mas vamos ser sincero. Precisa de toda essa alegoria, toda essa perfumaria pra dar o rabo? É isso que o cara busca quando gosta desse tipo de roupa”, disparou Nego Di, ao comentar sobre as croppeds de João Guilherme.

Rafael Cardoso compartilhou o vídeo de Nego Di e escreveu: “Tô contigo!”, mas acabou virando alvo de críticas.

Em sua defesa, a equipe de Cardoso disse ao colunista Lucas Pasin: “Ele quis dar uma força para o Nego Di, achou que era um conteúdo bacana, e acabou compartilhando sem assistir”. Eles ainda alegaram que ele “não é homofóbico e tais atitudes nem combinam com ele”.

Pai pela terceira vez No meio de toda a confusão, Rafael se tornou pai pela terceira vez. O ator engravidou a psicóloga Carol Ferraz, que deu à luz Helena no fim do ano passado.

O relacionamento de Rafael e Carol aconteceu entre idas e voltas do ator com Vivian Linhares.

Rafael Cardoso e Vivian Linhares