Ala do Republicanos torce por saída de Tarcísio de Freitas do partido

Uma ala do Republicanos torce, nos bastidores, para que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deixe o partido antes da eleição para a presidência da Câmara dos Deputados.

Esse grupo é composto principalmente por aliados do presidente nacional da sigla, Marcos Pereira, pré-candidato à sucessão de Arthur Lira (PP-AL) no comando da Casa, em fevereiro de 2025.

A avaliação dessa ala do Republicanos é de que, sem Tarcísio na legenda, ficaria mais fácil para o Palácio do Planalto apoiar a candidatura de Marcos Pereira a presidente da Câmara.

Sob reserva, ministros do governo dizem que, embora Lula venha ensaiando uma aproximação com o deputado, seria difícil para o petista apoiar a eleição na Câmara do chefe do partido de Tarcísio.

Auxiliares de Lula lembram que o presidente da Câmara eleito em 2025 estará sob o comando da Casa em 2026, justamente quando o petista deverá tentar reeleição ao Planalto.

Ministros do governo ressaltam que, apesar de ter uma relação respeitosa com integrantes do governo federal, Tarcísio faz questão de deixar claro que segue aliado de Jair Bolsonaro.

Com o ex-presidente inelegível, o nome do governador de São Paulo, inclusive, tem sido citado como opção para ser o candidato bolsonarista à Presidência da República em 2026.

Para isso, entretanto, integrantes do entorno de Bolsonaro avisam que Tarcísio teria de se filiar ao PL, mesmo partido do ex-presidente e atualmente chefiado por Valdemar Costa Neto.