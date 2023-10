Alckmin e comitiva de ministros vão ao Amazonas verificar tragédia da seca nesta quarta-feira

Além das altas temperaturas, a seca intensa já provocou a morte de peixes, contaminando a água nos maiores rios da Amazônia, e afetou até a produção de energia na região.

FREDERICO BRASIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB)



O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), vai a Manaus nesta quarta-feira, 4, com uma comitiva de pelo menos seis ministros para avaliar as consequências econômicas e sociais que o Norte enfrenta por causa da seca histórica que atinge a região. Estarão presentes Marina Silva (Meio Ambiente), Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Alexandre Silveira (Minas e Energia), José Múcio Monteiro (Defesa) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas). Alckmin declarou nesta terça que a viagem foi um pedido direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): “O presidente Lula pediu que eu fizesse uma reunião com os ministros, uma reunião de trabalho. E que fossemos pessoalmente até Manaus verificar in loco a questão da seca na Amazônia, que afeta não só o Amazonas, mas também Rondônia e Acre”. Além das altas temperaturas, a seca intensa já provocou a morte de peixes, contaminando a água nos maiores rios da Amazônia, e afetou até a produção de energia na região.

Na última segunda-feira, 2, a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, em Rondônia, decidiu suspender temporariamente as operações pois o nível do Rio Madeira está com níveis 50% abaixo da média histórica, o que impossibilita o funcionamento da usina. Alckmin confirmou que R$ 138 milhões serão investidos na dragagem do Madeira e do Solimões. O governo também informou que o Estado do Amazonas tem estoques de óleo diesel suficientes para garantir o abastecimento de energia pelos próximos 30 dias.

*Com informações do repórter André Anelli