Alexandre Frota comparece a enterro de vítimas de queda de helicóptero

São Paulo – O ator e ex-deputado federal Alexandre Frota compareceu ao velório de Luciana Rodzwwics, 46, e a filha dela, Letícia Ayumi, 20, na tarde deste domingo (14/1), no Cemitério Jaraguá, zona norte de São Paulo.

Luciana e Letícia são duas das quatro vítimas do acidente aéreo ocorrido em 31 de dezembro, quando um helicóptero que saiu da capital e seguia para Ilhabela desapareceu na Serra do Mar. Mãe e filha estavam acompanhadas de Raphael Torres e do piloto do helicóptero, Cassiano Teodoro, de 44 anos.

Frota chegou ao local às 15h, carregando flores vermelhas. Ele abraçou os familiares das vítimas e entrou no salão em que acontecia o velório sem falar com a imprensa. A chegada ocorreu instantes antes do início do cortejo para o sepultamento de mãe e filha.

Na última sexta-feira (12/1), quando os destroços do helicóptero foram encontrados em Paraibuna, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, Frota levou o namorado de Letícia, Henrique Thiofilo, até a cidade para acompanhar o resgate.

Em entrevista ao Metrópoles na ocasião, o ex-deputado disse que procurou parentes das vítimas para pedir autorização e organizar uma força-tarefa para auxiliar nas buscas pelo helicóptero, que estava desaparecido há 12 dias. Alexandre Frota afirmou ter reunido 22 voluntários e disse que o grupo adentraria na mata fechada neste sábado.

O acidente O helicóptero modelo Robinson 44 foi encontrado, nessa sexta-feira (12/1), após 12 dias de buscas. A aeronave partiu do Campo de Marte, na capital paulista, em direção a Ilhabela, no litoral norte, na véspera do Ano-Novo. O último registro no radar havia sido por volta de 15h20 do dia 31 de dezembro.

Pouco antes de a aeronave desaparecer, Letícia enviou mensagens ao namorado avisando sobre as más condições climáticas. Ela gravou um vídeo em que o helicóptero aparece totalmente coberto por neblina, sem visibilidade.

A análise dos celulares havia sido feita pela equipe de aviação da Polícia Civil ao longo dessa quinta-feira (11/1). Segundo o delegado Paulo Sérgio Reis Mello, diretor do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), apenas com tempo favorável, o que ocorreu na quinta, esse trabalho foi possível.