Alinne Rosa embala segundo dia do bloco O Vale no circuito Dodô

Alinne Rosa repetiu a dose e embalou o público LGBT mais uma vez com o Bloco O Vale, na noite desta segunda-feira (20), no circuito Barra-Ondina. A cantora usou um macacão coladinho cheio de brilhos, inspirado no “mundo aquático saliente”, para combinar com o mood do abadá dos foliões: ‘Pacu fresquinho’. No sábado (18) o bloco ativou o modo ‘piranha faminta’.

“A piranha não saiu de mim desde sábado. Aliás, sempre esteve”, brincou.

No repertório, a cantora levou clássicos do Carnaval como We Are Carnaval, Ilha do Sol, Prefixo de Verão e Baianidade Nagô. Teve até hino do Vitória. Esta é a última apresentação de Alinne no Carnaval de Salvador. Nesta terça-feira (21), ela se apresenta em Minas Gerais.

