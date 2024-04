Amigo de Lucas Buda sobre o divórcio: “O grande prêmio desse BBB”

Pedro Antônio, melhor amigo de Lucas Buda, falou sobre a decisão da Justiça do Rio de Janeiro em aceitar o pedido de divórcio litigioso feito por Camila Moura, agora ex-esposa do brother do BBB24. Ainda confinado no reality, o capoeirista nem imagina que, quando sair do trabalho, estará separado.

Em uma conversa com a Quem, o coordenador tributário se mostrou decepcionado com a atitude de Camila e não economizou em definir a separação como “livramento”.

“O Lucas ganhou o grande prêmio desse BBB. Perder alguém capaz de fazer o que a Camila está fazendo com ele é um livramento. Há males na vida que vêm para o bem”, afirmou Pedro.

Lucas Buda

Lucas Buda com as irmãs, Rose Ferreira e Carla Cristina

Lucas Buda com as irmãs, Rose Ferreira e Carla Cristina

Lucas Henrique, o Buda

Camila Moura e Lucas Buda, do BBB24

Camila Moura e Lucas Henrique, o Buda

Camila Moura e Lucas Henrique, o Buda

Camila Moura e Lucas Buda

O melhor amigo de Lucas Buda ainda mencionou o desejo de que o brother consiga ser feliz ao dar sequência na vida depois dessa situação. “Espero que com o tempo ele possa enxergar isso com clareza e ser muito feliz na sequência da sua vida”, acrescentou.

O divórcio de Lucas Buda e Camila A Justiça do Rio de Janeiro acatou, na última sexta-feira (5/4), o pedido de divórcio litigioso feito por Camila Moura.

De acordo com o portal Leo Dias, o pedido havia sido feito inicialmente no dia 28 de março. Na decisão, a juíza responsável enfatizou que o pedido partiu de apenas uma das partes e que era desnecessária qualquer justificativa além da falta de vontade de se manter no casamento.

Camila Moura decidiu se separar após Lucas Buda flertar com Pitel no BBB24. A professora ganhou mais de três milhões de seguidores no Instagram e vem faturando com publicidades. Enquanto isso, o brother segue no confinamento do BBB24 e, apesar de ainda não saber de nada, vem questionando a ausência da, então, esposa em fotos e vídeos enviados aos participantes.