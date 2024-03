Equipe de Ana Hickmann se pronuncia após rumores de gravidez

Ana Hickmann assumiu o namoro com Edu Guedes na última terça-feira (12/3) e trocou declarações com o chef de cozinha. Horas depois um boato sobre uma possível gravidez. A equipe da apresentadora se pronunciou sobre o assunto e explicou por que os dois revelaram a decisão neste momento.

Em resposta à Revista Marie Claire, a assessoria de Hickmann disse que tudo não passa de um boato e que Hickmann não está esperando um filho. “Eles optaram por divulgar agora porque estavam esperando conversar com os filhos primeiro, antes de passar para a mídia”, expressou.

Demorou, mas aconteceu Reprodução/Instagram

Após diversos boatos de affair, alimentados pelo novo casal, Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro Reprodução/Instagram

Os dois são amigos há mais de 20 anos Reprodução/Instagram

Eles trocaram declarações na web Reprodução/Instagram

Vale lembrar que a primeira vez que os dois apareceram juntos foi no final do ano passado, pouco depois da separação da apresentação, em um resort localizado em Atibaia, São Paulo Reprodução/Instagram

Ana Hickmann e Edu Guedes assumem namoro Demorou, mas aconteceu. Após diversos boatos de affair, Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro. Os dois são amigos há mais de 20 anos. O romance tomou força logo após o divórcio da apresentadora de Alexandre Correa, com quem foi casada de 1998 a 2023.

Hickmann, inclusive, publicou uma série de fotos ao lado do amado. “É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, declarou-se.

Vale lembrar que a primeira vez em que os dois apareceram juntos foi no fim do ano passado, pouco depois da separação da comunicadora, em um resort localizado em Atibaia, São Paulo.

Aliança? Ana Hickmann publicou uma série de fotos com Edu Guedes, inclusive de um beijo, e assumiu o namoro com o chef de cozinha. Entretanto, um detalhou chamou a atenção dos seguidores da apresentadora: uma aliança.

Após o questionamento da Quem, a assessoria de imprensa da contratada da Record TV explicou que a joia se trata apenas de um anel, e não de uma aliança, como foi ventilado nos comentários da publicação.

Ana Hickmann curte aniversário ao lado de Edu Guedes Ana Hickmann comemorou seu aniversário de 43 anos no domingo (3/3), com um churrasco em sua casa. A apresentadora recebeu amigos, familiares e Edu Guedes, apontado como seu novo affair após o fim do casamento com Alexandre Corrêa.

Apesar de não ter postado fotos ao lado de Guedes, Ana Hickmann mostrou em seus Stories um balde cheio de cervejas. O chef de cozinha compartilhou a mesma imagem, com a cerveja da mesma marca.

Os rumores de que Edu Guedes e Ana Hickmann estariam em um relacionamento tomam as redes sociais. Recentemente, o chef de cozinha mudou a versão sobre o suposto affair com Ana.

Após ambos negarem que estejam juntos, o chef de cozinha não negou o namoro ao colunista Leo Dias, mas esclareceu nunca ter sido amante da loira enquanto ela estava casada com Alexandre Correa.

Em nota enviada ao colunista, Edu Guedes disse: “Nunca houve anterioridade de relacionamento e o que vem sendo dito só tem a finalidade de denegrir a honra do Edu.”