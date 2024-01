Anielle Franco pretende se filiar ao PT e ser vice de Eduardo Paes na eleição do Rio

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, anunciou em entrevista à “CNN Brasil” que pretende se filiar ao PT no início deste ano. A intenção de Anielle é se tornar vice na chapa encabeçada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que busca a reeleição no Executivo da capital fluminense. A filiação tem como objetivo viabilizar a ministra como uma das candidatas do partido na disputa pelo espaço no Estado. Anielle afirmou que sempre teve o desejo de se filiar ao partido, mas devido à estruturação do ministério, não teve a oportunidade até o momento. Para fortalecer sua campanha de reeleição e enfrentar um candidato da direita, Eduardo Paes aposta na aliança com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde a campanha presidencial de 2022, o prefeito busca a volta dessa aliança para se fortalecer na base progressista do Rio. A relação se fortaleceu durante a campanha federal, quando o prefeito embarcou na campanha petista e intensificou as críticas ao então presidente Jair Bolsonaro. Após o anúncio público de apoio a Lula, Paes abriu espaço em seu secretariado para três petistas. No entanto, a parceria para as eleições municipais deste ano ainda não foi oficializada.

Enquanto integrantes do diretório petista no Rio veem a aliança como algo natural e um ato de fidelidade ao presidente Lula, o entorno do prefeito é mais cauteloso. Uma ala do PSD defende que Paes concorra à reeleição com um vice do próprio partido. Entre os petistas, Anielle Franco não é o nome mais próximo ao atual prefeito, mas conta com o apoio da primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja. Em novembro de 2023, Anielle e Janja trabalharam juntas para indicar nomes de juízas negras ao presidente Lula para ocupar a vaga deixada por Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, Lula acabou indicando seu ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para o cargo.