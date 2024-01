Antes de desistir do BBB24, Rebeca Mota lutou contra o câncer

Rebeca Mota era uma das concorrentes do Puxadinho, no BBB24, mas desistiu do confinamento após não aguentar a pressão e ter uma crise de ansiedade. A decisão foi tomada ainda no hotel, onde aguardava o anúncio do seu nome, que seria feito nesse domingo (7/1), no Fantástico. “Nunca foi uma opção para mim desistir”, disse.

“O pessoal estava fazendo camiseta aqui fora, estava com as artes prontas [para publicação nas redes sociais]. Eu já tinha gastado tudo o que podia no cartão para levar as roupas. Nunca foi uma opção para mim desistir”, explicou.

A cirurgiã-dentista prosseguiu afirmando que teve todo suporte da produção do programa dirigido por Boninho: “Mas quando soube que ia participar da dinâmica já fiquei nervosa. Não sabia o que as pessoas iam achar de mim, se iam me escolher. Eu recebi todo o apoio da equipe do BBB, eles foram muito fofos comigo”.

No desabafo compartilhado em suas redes sociais, Rebeca revelou ser portadora de uma mutação genética, chmada de brca1, que é associada a tumores de mama triplo-negativos e maior risco de câncer de ovário. “Eu tive que ser muito forte para desistir de algo que eu esperava havia anos. Eu nunca imaginei que ia desistir, gente”, reforçou.

Rebeca Mota gravou vídeo explicando desistência do BBB24 Reprodução/Twitter

Mota descobriu o problema há 4 anos e, desde então precisou tratar sua mente, pois desenvolveu um transtorno. “Quando cheguei no pré-confinamento, não soube lidar com os meus sentimentos, eu comecei a ter crises. Eu tive crises pouquíssimas vezes, quando eu ia fazer exames especiais, como a ressonância. Eu comecei a sentir essa mesma coisa lá”, esclareceu.

Rebeca Mota nasceu em São Paulo, se formou em odontologia e exerce a profissão como cirurgiã-dentista. É casada com o advogado Gabriel Benedetti há três meses.