Ao vivo: Lula participa de cerimônia no Porto de Santos

O Porto de Santos foi inaugurado em 1892 Autoridade Portuária de Santos – 2007

PODER360 2.fev.2024 (sexta-feira) – 10h23



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta 6ª feira (2.fev.2024) da cerimônia de 132 anos do Porto de Santos. A solenidade será realizada na Autoridade Portuária de Santos.

Também participam da cerimônia: Geraldo Alckmin, vice-presidente da República e ministro da Indústria; Fernando Haddad, ministro da Fazenda; Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos; e Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo.

Na ocasião, será lançada a obra do túnel Santos-Guarujá, que é o maior projeto do Novo PAC. O empreendimento orçado em R$ 5,8 bilhões será feito em parceria com o governo de São Paulo. A obra é aguardada há quase 1 século.

Assista ao vivo: