Após acerto de Yago com o Bahia, Fluminense comunica a saída do jogador

Novo reforço do Bahia, o meia Yago Felipe se despediu oficialmente do Fluminense. Nesta quinta-feira (23), o perfil oficial do clube nas redes sociais comunicou a saída do jogador de 28 anos e agradeceu a passagem do atleta nas Laranjeiras.

“160 jogos, identificação enorme e muita entrega por essas três cores. Obrigado por tudo, Yago Felipe”, escreveu o Fluminense.

Em outra postagem o Flu usou um vídeo com lances de Yago para lembrar o trajeto do meia na equipe. Yago Felipe estava no clube desde 2020. Esse ano ele fez cinco jogos antes de aceitar a oferta do Bahia.

Também nas redes sociais, jogadores do Fluminense se despediram de Yago. O meia respondeu algumas mensagens. Ao zagueiro Nino, ele pediu para que a equipe carioca ganhe a Libertadores.

“Sem palavras para você, capitão! Ganha a Liberta por nós”, disse Yago.

No acordo para ficar com o jogador, o Bahia pagará cerca de R$ 8 milhões. O clube pode desembolsar mais R$ 2 milhões caso metas estipuladas no contrato sejam atingidas. Yago é esperado em Salvador para realizar exames médicos e firmar contrato.