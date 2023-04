Após casos de ataques, Tarcísio planeja ‘tour’ por escolas de São Paulo para demonstrar apoio à comunidade

Um dia depois de anunciar um pacote de medidas de segurança para as escolas, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a entrar em uma sala de aula. Ele visitou, na manhã desta sexta-feira, 14, a Escola Estadual Professor Augusto Baillot, na zona leste da capital paulista. O governador conversou com alunos, professores e funcionários e percorreu o local. Tarcísio pediu ao secretário da Educação, Renato Feder, que agende visitas como essas. O objetivo do governador é aumentar o envolvimento com a comunidade escolar após os crescentes casos de ataques e ameaças — iniciados no último dia 27, quando uma professora foi morta a facadas na escola Thomazia Montoro, também na capital paulista. Nas próximas semanas, a previsão é que o calendário de visitas continue.

Leia também

Governo de SP anuncia programa para reduzir filas de hospitais estaduais



Tarcísio de Freitas visita escola alvo de ataque e anuncia contratação de 550 psicólogos e reforço da ronda escolar