Após demissões, funcionária acha inseto em comida servida na TV Globo

Após a TV Globo anunciar um “passaralho”, que atingiu nomes conhecidos do público, na semana passada, uma funcionária de São Paulo achou um inseto na comida servida dentro da empresa, em São Paulo, no início dessa semana. Segundo o Notícias da TV, o bicho estava na couve-flor que foi colocada no prato de uma das repórteres, que não teve seu nome revelado.

De acordo com o site, outros contratados afirmam que casos como esse já aconteceram anteriormente. A alimentação dentro da TV Globo é de responsabilidade da Sapore, que atende diversas concessionárias de TV e afirmou se tratar de um caso isolado: “A Sapore está aberta ao diálogo e mantém sua cozinha à disposição para visitação de quem se interessar”, disse a empresa.

A vítima contou ao portal que chegou ao local para almoçar e, aos se servir, percebeu um inseto parecido com uma barata no meio da hortaliça. Ela afirmou também que o alimento servido é de baixa qualidade. Depois do fato, foi feita uma denúncia ao compliance da TV Globo, que iniciou uma investigação interna.

“Estamos apurando o que aconteceu e aproveitamos para reforçar que seguimos todos os protocolos de segurança alimentar em nossos espaços de alimentação (restaurantes e lanchonetes), assim como monitoramos os indicadores de satisfação e níveis de serviços. E, como você sabe, a Globo não comenta assuntos de Compliance”, declarou a TV Globo, através de nota.

Outros casos já foram denunciados. O Notícias da TV descobriu que, no início deste ano, outros colaboradores encontraram larvas numa garrafa de café deixada para os “clientes” do restaurante. Na ocasião, também foi feita uma queixa para a TV Globo, que multou a prestadora de serviços por ter falhado.

A Sapore também jpa enfrentou problemas em outra emissora: a RedeTV! Em novembro do ano passado, o Sindicato dos Radialistas de São Paulo também se queixou da qualidade da comida servida pela empresa. Na ocasião, ambas disseram que nada havia de errado com os produtos ofertados aos funcionários.

Em um comunicado, a Sapore declarou ter feito um treinamento na cozinha para evitar novos problemas. O texto ainda complementou: “Nossa companhia segue normas rígidas em todas as suas operações, o que contemplam adotar as melhores práticas de armazenamento e estocagem, fabricação, pré-preparo, preparo, distribuição e manipulação dos alimentos, assim como realizar o controle de vetores de pragas e roedores em suas dependências internas, em conformidade com a legislação vigente”.

A nota ainda detalhou a espécie do bicho encontrado pela repórter: “Tão logo recebemos a informação, a área de qualidade acionou o laboratório especializado em análises microbiológicas que identificou como sendo um hemíptero, inseto típico de jardins, que é atraído para ambientes internos pela luz e ou pelo cheiro – fazem parte da classe hemíptera cigarras, cochonilhas, pulgões, percevejos, entre outros”, explicou.