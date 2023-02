SBT vai exibir programa inédito com Silvio Santos. Saiba mais

O apresentador Silvio Santos gravou pela última vez em setembro do ano passado. O programa vai ao ar neste domingo (26/2) 24/02/2023 8:34, atualizado 24/02/2023 8:34

SBT/Lourival Ribeiro

Vai ao ar, neste domingo (26/2), o último programa gravado por Silvio Santos, no SBT. O apresentador foi visto nos estúdios do canal em setembro do ano passado.

Desde então, a produção vem mantendo a filmagem guardada na tentativa de armar algum plano, caso a audiência seja prejudicada pela ausência dele. Isso porque ainda não se sabe se ele volta ou não para dizer adeus ao público.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

