Arthur Lira impulsionou reforma tributária e tem vitória política

Presidente da Câmara dos Deputados se empenhou pessoalmente para deixar uma marca relevante na sua gestão

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), durante evento do grupo Lide, no Paraná, em maio de 2023 Érika Garrida/Lide Paraná – 12.mai.2023

PODER360 15.dez.2023 (sexta-feira) – 22h39



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), empenhou-se pessoalmente para que a reforma tributária fosse aprovada neste ano de 2023 pelo Congresso. O político de Alagoas tem 54 anos, está em seu 2º mandato no comando da Casa Baixa e tem atuado para ampliar sua influência para além do micromundo da política.

Lira tem circulado mais por São Paulo, participa de eventos com instituições financeiras na região da av. Faria Lima. Também criou uma relação de confiança com ministros do Supremo Tribunal Federal. É hoje uma espécie de contraponto de poder em relação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A aprovação da reforma tributária era tida como inviável em Brasília no início de 2023. Afinal, o Brasil tem quase o mesmo sistema de impostos desde a década de 1960. O governo Lula assumiu o Palácio do Planalto e não via esse projeto como muito viável. Foi a dedicação de Arthur Lira que propiciou a aprovação na Câmara.

O texto passou pelos deputados e depois foi ao Senado. Os senadores introduziram muitas mudanças. Lira evitou fazer críticas públicas ao que considerou erros incluídos no projeto. Trabalhou nos bastidores para encontrar uma saída, que foi a votação desta 6ª feira (15.dez.2023) pelos deputados: só foram excluídos trechos do projeto, sem a adição de itens novos. Isso permitiu que a reforma andasse para a frente e seja promulgada ainda em 2023.

O momento é de transição para Arthur Lira. Credenciado perante parte do establishment de fora do Congresso, mas mantendo poder para defender os interesses dos deputados, ele vai entrar em 2024 trabalhando para fazer um sucessor.

O mandato de presidente da Câmara é de 2 anos e permite só uma reeleição. Lira está no seu 2º mandato e fica na cadeira até 31 de janeiro de 2025. Na primeira semana de fevereiro de 2025, os deputados escolhem um novo chefe. Um dos candidatos é Elmar Nascimento (União Brasil-BA), muito próximo a Lira.

O atual presidente da Câmara sabe que seu nome segue sendo indesejado por Lula e pela cúpula do PT –que não escondeu a aversão que tem pelo Centrão (grupo de Lira) numa resolução política recente.

Ocorre que o poder do Palácio do Planalto para distribuir emendas está cada vez mais reduzido. Nesse cenário, Lira espera seguir em 2024 construindo a manutenção de seu grupo de poder dentro do Congresso. Credenciado como interlocutor confiável do establishment econômico e financeiro, vê como viável fazer o sucessor e continuar sendo um contraponto em relação ao governo federal até o fim do mandato de Lula.