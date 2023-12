Tarcísio altera LAI em SP e fortalece ex-ministro de Bolsonaro

Decreto do governador amplia competências da CGE no cumprimento da lei; órgão é chefiado pelo ex-CGU Wagner Rosário

Wagner Rosário (à esq), Jair Bolsonaro (centro) e Tarcísio de Freita (à dir) em julho de 2023 Reprodução/ X/ @wagnerosario

PODER360 23.dez.2023 (sábado) – 18h57



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), assinou um decreto que alterou a regulamentação da Lei de Acesso à Informação no Estado. Com a mudança, a CGE (Controladoria Geral do Estado) ganha força, com a transferência de competências sobre o cumprimento da lei para o órgão –chefiado pelo ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) Wagner Rosário. Eis a íntegra do documento (PDF – 314 kB).

As novas regras ampliam o rol de agentes públicos que podem classificar documentos no grau ultrassecreto. A categoria estabelece o período máximo de sigilo, de 25 anos. Agora, funcionários que “ocupem cargo ou função de coordenador, ou de hierarquia equivalente ou superior” passam a ter tal prerrogativa.

A competência, até então, era restrita ao governador, vice-governador, secretários de Estado e à chefia da CGE e da PGE (Procuradoria Geral do Estado).

Eis o texto que define as atribuições da CGE:

“I – orientar e supervisionar a organização dos Serviços de Informação ao Cidadão – SIC, sem prejuízo da subordinação administrativa ao respectivo órgão ou entidade da Administração Pública estadual que integram;

“II – realizar campanha de fomento à cultura da transparência na Administração Pública estadual e conscientização do direito fundamental de acesso à informação;

“III – promover treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na Administração Pública estadual;

“IV – adotar medidas necessárias ao incremento da transparência no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública estadual;

“V – publicar enunciados para a correta aplicação deste decreto, a serem observados pelos órgãos e entidades da Administração Pública estadual;

“VI – fiscalizar a aplicação da Lei federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, e deste decreto no âmbito da Administração Pública estadual, sem prejuízo da atuação das respectivas áreas de integridade e controle interno dos órgãos e entidades.”

Antes, parte das competências estavam sob responsabilidade do Arquivo Público do Estado de São Paulo.

FORTALECE EX-MINISTRO DE BOLSONARO A CGE de São Paulo é chefiada por Wagner Rosário. Ele foi ministro da CGU (Controladoria Geral da União) durante a presidência de Michel Temer (MDB) e nos 4 anos do governo Bolsonaro, de 2019 a 2022.

Em 2020, Rosário assinou, junto a Bolsonaro, a MP (medida provisória) 928. O texto alterava a Lei de Acesso à Informação com a suspensão de prazos para pedidos de informação. Os órgãos da administração pública cujos servidores estivessem em regime de quarentena ou de home office por conta da pandemia ficavam livres de prazo para a resposta a solicitações feitas por meio da lei.

Pela Lei de Acesso à Informação, órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público, têm 20 dias para responder aos pedidos de informação. O prazo é prorrogável por mais 10 dias, desde que seja apresentada justificativa para o não cumprimento do tempo inicialmente estabelecido.

O decreto aprovado por Tarcísio é semelhante à alteração de regras de aplicação da Lei de Acesso assinada pelo então presidente interino Hamilton Mourão (Republicanos-RS). O texto publicado em janeiro de 2019 ampliava o rol de agentes que poderiam ser escalados para conferir sigilo a dados públicos a um total de 1.288 servidores públicos. O governo revogou a medida em fevereiro.

Leia mais sobre a Lei de Acesso:

Saiba como solicitar dados via Lei de Acesso à Informação Em 10 anos de Lei de Acesso à Informação, Economia lidera em pedidos Lei de Acesso à Informação completa 10 anos; saiba como foi criada Lula revisa decreto da Lei de Acesso e dá mais poderes à CGU Lula tem taxa de pedidos via LAI negados semelhante à de Bolsonaro