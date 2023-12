Assembleia-Geral da ONU aprova resolução pelo cessar-fogo em Gaza

Michael M. Santiago/Getty Images

1 de 1 Assembleia Geral da ONU decide suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da organização. Na foto, uma vista ampla do salão de votação com representantes de diversos países Lula ONU – Metrópoles – Foto: Michael M. Santiago/Getty ImagesA Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou, nesta terça-feira (12/12), uma resolução que pede um cessar-fogo imediato na guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas, na Faixa de Gaza.

O texto também exige a libertação de todos os reféns, de forma imeadiata e incondicional.

A proposta foi aprovada por 153 votos a favor, 10 contrários e 23 abstenções. O Brasil foi favorável ao texto.

Na última semana, o Conselho de Segurança do órgão falhou ao tentar aprovar uma minuta de resolução que pedia o cessar-fogo. A proposta garantiu a maioria dos votos, mas acabou derrubada diante da negativa dos Estados Unidos, que é membro permanente do colegiado e tem poder de veto.

De acordo com a delegação norte-americana, faltou no texto uma condenação direta às ações do Hamas no ataque de 7 de outubro.

As resoluções da Assembleia-Geral são vinculativas, ou seja, apenas expressam a opinião do órgão, mas não têm a obrigação de serem cumpridas.

No entanto, a imprensa internacional avaliou a votação desta terça como uma forte demonstração de apoio global ao fim da guerra e o crescente isolamento dos Estados Unidos e Israel.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?