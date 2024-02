Atacante do Manchester quebra recorde histórico na Premier League

Shaun Botterill/Getty Image

1 de 1 gol de Hojlund contra o Luton – Foto: Shaun Botterill/Getty ImageO centroavante dinamarquês Rasmus Hojlund, do Manchester United, quebrou um recorde histórico da Premier League no último domingo (18/2). Ao marcar um gol contra o Luton Town, com apenas 37 segundos de jogo, o jogador se tornou o mais jovem na história a marcar por seis vezes consecutivas no Campeonato Inglês. O jogo aconteceu no Kenilworth Road, estádio do Luton Town.

O recorde anterior pertencia a Joe Willock, que jogava pelo Newcastle. Em abril de 2021, ele marcou por seis vezes seguidas quando tinha 21 anos e 272 dias. Já Hojlund alcançou a marca com 21 anos e apenas 12 dias. Os dois superam o craque Haaland que alcançou a mesma marca, porém com 22 anos e 73 dias.

Fase goleadora No mesmo jogo, Hojlund ainda marcou mais um gol. Ele soma até aqui sete gols feitos e ainda contribuiu com duas assistências na temporada, se tornando um dos principais jogadores ofensivos do time. A sua titularidade foi uma aposta do treinador Erik ten Hag.

