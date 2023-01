Ator de Vingadores é internado em estado crítico após sofrer acidente

O ator Jeremy Renner, conhecido por ter feito o Gavião Arqueiro em Vingadores, Universo da Marvel, foi hospitalizado em estado crítico nos Estados Unidos. O caso aconteceu neste domingo (1°), após o artista ter sofrido um acidente limpando a neve em sua casa em Nevada.

Não há mais detalhes sobre os ferimentos, mas segundo o jornal The Guardian, o ator de 51 anos deverá ficar internado nos próximos dias. A residência de Jeremy foi atingida por fortes tempestades de inverno, sendo considerada a pior nevasca do século.

“Ele está recebendo cuidados excelentes e sua família está com ele”, informou o representante do ator. O Xerife do Condado de Washoe informou que Jeremy foi o único que se feriu no acidente. Após a situação, ele foi levado ao hospital de helicóptero para um hospital da região.

Pouco antes do acidente, ele publicou no Twitter uma foto do carro completamente tomado pela neve. “A neve no Lago Tahoe não é brincadeira”, escreveu.