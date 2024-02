Aumento dos combustíveis derruba ministro da Economia de Cuba

Em anúncio oficial, o Partido Comunista de Cuba diz “libertar” Alejandro Gil de suas responsabilidades

O cargo será ocupado por Joaquín Alonso Vázquez, que precisará contornar o aumento dos preços dos combustíveis no país; na imagem, a bandeira cubana Natalie Maynor/Flicker

O Partido Comunista de Cuba (PCC) anunciou nesta 6ª feira (2.jan.2024) que Alejandro Gil não continuará como ministro da Economia. O cargo será ocupado por Joaquín Alonso Vázquez, que precisará contornar o aumento dos preços dos combustíveis no país.

“O Conselho de Estado, sob proposta do Presidente da República e aprovação prévia do Bureau Político do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, concordou em libertar o camarada Alejandro Gil Fernández das suas responsabilidades como Vice-Primeiro Ministro e Ministro da Economia e Planejamento.”, disse comunicado oficial.

Na 4ª feira (31.jan), o governo cubano informou o adiamento da atualização dos preços dos combustíveis. No entanto, o aumento dos preços não foram descartados e foi assegurado que, assim que o país tiver “criado as condições”, os novos preços serão aplicados.

Depois de informado o futuro aumento, o diretor de Transporte de Passageiros do Ministério dos Transportes, Luis Ladrón de Guevara, comunicou o adiamento do aumento das tarifas de transporte no país. Segundo ele, os preços não seriam modificados enquanto não houvesse atualização dos valores dos combustíveis.