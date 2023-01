Neta de Flordelis anuncia bazar com roupas da avó

A neta da ex-deputada federal e pastora Flordelis, que está presa pela morte do seu marido, Anderson do Carmo, anunciou que fará um bazar com as roupas da ex-parlamentar para ganhar dinheiro.

Rayanne, que também esteve presa e foi absolvida das acusações de ter participado do crime que chocou o país e ganhou até um documentário no Globoplay, publicou um vídeo onde fala da ideia de vender as roupas da avó.

****Foto-flordelis-deputada-cassada (4)

Outro ponto que chamou atenção durante as investigações foi o celular da vítima, que não foi encontrado no local do crime. Flordelis sustentou que o aparelho havia desaparecido, mas, tempos depois, agentes conseguiram traçar caminho percorrido pelo aparelho por conta dos dados de telefoniaReprodução

*****Foto-flordelis-deputada-cassada (6)

Segundo a Polícia Civil, foi constatado que Flordelis já havia tentado matar Anderson envenenado em diversas outras ocasiões, e o motivo seria o controle do dinheiro da igreja e de poder dentro da família Rafaela Felicciano/Metrópoles

flordelis-pulseira

Flordelis em áudio para sua igreja: “Vamos vencer esta batalha na oração”, em referência ao caso do assassinatoredes sociais/ reprodução

foto-8-julgamento-flordelis-ex-deputada-gospel-assassinato-marido-tjrj-07112022

Flordelis chorou durante julgamentoBrunno Dantas-TJRJ

Julgamento Flordelis

Julgamento da ex-deputada federal FlordelisTJRJ/Divulgação

foto-9-julgamento-flordelis-ex-deputada-gospel-assassinato-marido-tjrj-07112022

Flordelis é julgada em Niterói (RJ)Brunno Dantas-TJRJ

foto-6-julgamento-flordelis-ex-deputada-gospel-assassinato-marido-tjrj-07112022

Flordelis em julgamentoBrunno Dantas-TJRJ

foto-3-julgamento-flordelis-ex-deputada-gospel-assassinato-marido-tjrj-07112022

Inicialmente a ex-deputada federal sustentou que Anderson do Carmo foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte)Brunno Dantas-TJRJ

foto-1-julgamento-flordelis-ex-deputada-gospel-assassinato-marido-tjrj-07112022

Flordelis é acusada de matar o próprio marido, executado a tiros em junho de 2019Brunno Dantas-TJRJ

“Tomamos a iniciativa de fazer um bazar. O bazar vai ser com roupas da Flor, nada menos que da Flor. Porque tem muita roupa nova, na etiqueta, muita roupa boa. E, gente, nós vamos mudar graças a Deus dessa casa, e a Flor tem muita roupa”, explicou a neta de Flordelis.

Rayane contou que são mais de três malas de roupas e muitos sapatos, e que todos eram usados no dia a dia pela avó. A jovem ainda não divulgou fotos do acervo de roupas da ex-deputada.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.