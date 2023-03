Bahia encara o Fluminense-PI por sobrevivência na Copa do Nordeste

Sob pressão, o Bahia não terá tempo para refletir sobre o que está fazendo errado, pois hoje já tem mais uma decisão pela frente. Encara o Fluminense do Piauí, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, às 21h30, pela penúltima rodada da Copa do Nordeste.

Na capital piauiense, a missão tricolor é se manter vivo no Nordestão. O time é o lanterna do Grupo B, com apenas cinco pontos após seis jogos. Cinco também é a distância do clube baiano para o G4. Se vencer, chegará vivo na última rodada, no dia 22, contra o CRB, na Fonte Nova. Qualquer outro resultado elimina de forma precoce.

E seria pela segunda vez consecutiva, pois no ano passado o Esquadrão também fez campanha ruim na Copa do Nordeste e não alcançou a fase quartas de final. Ao lado do rival Vitória, o tricolor é o maior vencedor da competição, com quatro títulos.

Além de vencer e secar os adversários, o Bahia precisa superar o próprio momento. A equipe ainda não convenceu na temporada e tem acumulado tropeços. O último deles foi a derrota para o Itabuna, por 1×0, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano.

Parte da torcida pediu a saída do técnico Renato Paiva durante a partida em Camacan. O português alega que o pouco tempo para treinar tem prejudicado o desenvolvimento do trabalho. Ele garante que vai com força máxima contra o Fluminense.

“Vamos jogar para ganhar, porque depois não quero é que o Náutico, o Sergipe percam pontos e a gente não faça o nosso. Vamos encarar como uma final e buscar ganhar o jogo”, disse. O time ainda não venceu adversários de fora do estado no Nordestão. A única vitória até aqui foi conquistada sobre o Atlético de Alagoinhas, por 2×1.

Por falar em força máxima, o Bahia tem duas novidades para o confronto. O volante Yago e o atacante Arthur Sales reforçam a delegação em Teresina. A dupla não está inscrita no Campeonato Baiano e por isso ficou fora contra o Itabuna.

Arthur Sales, se for utilizado, fará sua estreia. Ele pertence ao Grupo City e estava no Paços de Ferreira, de Portugal. Antes passou pelo Lommel, da Bélgica.

Vencer o Fluminense será importante e, de preferência, por goleada. O tricolor tem saldo negativo de 9 gols, o que inviabilizaria a classificação em caso de um possível desempate.

Enquanto o Bahia tenta evitar um vexame na temporada, o Fluminense do Piauí busca terminar a Copa do Nordeste de forma digna. O time ainda não venceu, já está eliminado e faz a pior campanha entre os 16 times, com quatro derrotas e dois empates em seis partidas. Os dois pontos deixam a equipe na lanterna do Grupo A.

O Flu vem de derrota para o River-PI e enfrentará o Bahia apenas 48 horas depois do duelo que fez o time perder a liderança do estadual. Por isso, mesmo garantido na semifinal do Piauiense, não será surpresa se o técnico Eduardo Santos poupar alguns atletas.

O treinador usou uma equipe reserva na derrota por 3×1 para o Sergipe, na rodada anterior do Nordestão. No sábado, a equipe tem compromisso contra o Altos, pelo Campeonato Piauiense.

Confira as prováveis escalações:

Fluminense-PI: Gabriel Resende, Rian, Biloca, Weverton e Rômullo Carioca; Maurício, Ribeiro e Gabriel Vieira; Samuel Rato, Nathan Cachorrão e William Salvino. Técnico: Eduardo Santos

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Marcos Victor, Gabriel Xavier e Matheus Bahia; Acevedo, Yago e Cauly; Jacaré, Everaldo e Biel. Técnico: Renato Paiva.