Bahia registra oito mortes e 833 casos de covid-19 na última semana

Na Semana Epidemiológica 11, entre os dias 12 e 18 de março, foram registrados 833 casos de covid-19, uma média de 524 casos ativos e 8 óbitos foram notificados.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde. Na Bahia 72.161 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

Vacinação

Até o momento a Bahia contabiliza 12.022.912 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.814.629 com a segunda dose ou dose única, 7.757.781 com a dose de reforço e 3.310.675 com o segundo reforço, e 166.181 com a vacina bivalente.

Do público de 5 a 11 anos, 1.078.415 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 737.873 já tomaram também a segunda dose. Do grupo de 3 a 4 anos, 102.988 tomaram a primeira dose, 49.054 tomaram a segunda dose, 742 tomaram a terceira dose e 665 a dose de reforço. Do grupo de 6 meses a 2 anos, 30.628 tomaram a primeira dose, 9.119 tomaram a segunda dose e 1.356 tomaram a dose de reforço.

Faltosos

A Bahia possui 5.617.574 pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto. Do público-alvo de pessoas com 12 anos ou mais, 709.342 (5,6%) estão com a 1ª dose em atraso; 941.178 (7,9%) com a 2ª dose em atraso; 2.841.095 (26,1%) com a dose de reforço em atraso (D3) e 1.125.959* (14,5%) com a 2° Dose de reforço em atraso (D4).