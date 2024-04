BBB 24: amizade de Davi e Beatriz estremece após bate-boca no jardim

Davi e Beatriz tiveram uma discussão feia após o Sincerão no BBB 24. A dinâmica foi realizada nesta segunda-feira (8/4) e Davi apontou que Beatriz era uma pessoa egoísta. A sister não aceitou bem a plaquinha de defeito e os dois começaram a discutir no programa ao vivo.

Logo após o fim da dinâmica, os dois se sentaram para conversar sobre o caso, mas o clima acabou ficando tenso. Davi e Beatriz bateram boca por mais de 20 minutos sem se entender e sem chegar em um consenso sobre o assunto.

Com a rivalidade apertando na reta final, a amizade dos dois estremeceu. “É difícil falar com você”, disse o baiano para a vendedora e modelo.

Bia chegou a levantar e quase saiu da discussão: “Essa conversa não vai dar em nada. Eu não tenho paciência não”, desabafou.

Na última semana, Beatriz já tinha mostrado um desapontamento com as atitudes de Davi e chegou a comentar com Alane que estava sendo inocente demais e lamentando uma possível eliminação antes da final do BBB 24.

