BBB23: apresentador da Telemundo diz que Dania “normalizou” o assédio

MC Guimê e Cara de Sapato foram eliminados do BBB23 após assedirem Dania Mendez, mexicana do La Casa de Los Famosos. Ao falar sobre o assunto, Carlos Adyan, apresentador da Telemundo, emissora do reality da sister, opinou sobre a situação e disse que a famosa “normalizou” a situação.

“Muitos ficam ofendidos, mas ela está normal e está ciente do que aconteceu. Se isso não a incomoda, e ela vê isso como normal e do seu agrado, não deveria incomodá-los”, escreveu o comunicador em seu Twitter. O post em questão trazia um vídeo em que Dania conversa com Sapato e Domitila na cozinha do BBB23.

frame-MC-Guimê-Dania-Mendez

MC Guimê passa a mão na bunda de Dania Mendez

frame-MC-Guime-Dania-Mendez

Internautas dizem que MC Guimê tentou apalpar seios de Dania MendezReprodução

frame-MC-Guime-Dania-Mendez

Dania Mendez tenta tirar a mão de MC Guimê do corpo delaReprodução

frame-MC-Guime-Bruna-Griphao

MC Guimê dá tapa na bunda de Bruna GriphaoReprodução

frame-MC-Guime-Bruna-Griphao

Internautas apontam que MC Guimê tentou dar selinho em Bruna quando ela brigava com eleReprodução

frame-Cara-de-Sapato-Dania-Mendez

Sapato tenta beijar Dania Mendez mesmo ela pedindo que ele pare

Uma seguidora de Carlos, então, questionou a fala do apresentador: “Você realmente quer normalizar o que aconteceu ontem, Carlos?”. Por fim, o comunicador relembrou que a mexicana passou por outros realities. “O que acontece é que Dania normalizou… Olha os reality shows que ela passou e como tudo começou e se desenvolveu e como tudo continuou normal hoje. Então quem deve reclamar é ela”, completou.

Jaime, o irmão de Dania Mendez, se manifestou sobre o comentário e reprovou a atitude do apresentador. “Podendo deixar uma mensagem positiva, prefere atacar minha irmã. Incrível a maneira de pensar misógina do participante. Normalizou o assédio e julgando o programa do qual Dania saiu, Acapulso Shore. Incrível sua maneira de pensar… Que pena”, detonou o jovem.