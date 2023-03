BBB23: Amanda critica Fred e aponta incoerências de Larissa e Bruna

Amanda decidiu expor opiniões pessoais sobre a formação do último Paredão no BBB23 e revelou que o clima está ficando tenso com os aliados. A participante disse que as recentes atitudes do líder Fred expuseram o grupo.

“A partir do momento que votaram na Lari, eles estavam cobrando, tipo: ‘A gente defendeu você, por que [você] não defendeu? Se sentiram lesados por terem defendido aqui, e eles não terem defendido lá. Só que automaticamente, se não votam neles, iam votar em mim ou você”, explicou a sister para Aline Wirley.

arte-globo-amanda-participante-time-pipoca-bbb23

Amanda é médica, tem 31 anos de idade e afirmou que vai fazer uma bagunça boa no reality showFoto: Reprodução

Logo em seguida, Amanda afirmou que está no alvo dos adversário por conta da aliança de proteção feita por Fred, Bruna e Larissa e disse que está cansada das incoerências dos participantes. A sister também afirmou que Tadeu Schmidt inlfuenciou diretamente no último Paredão.