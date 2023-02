BBB23: internautas desmentem fala de Key Alves sobre seleção de vôlei

Líbero do Osasco, Key Alves voltou a causar polêmica nas redes sociais após afirmar, durante conversa no BBB23, que “desistiu da seleção brasileira”. Isso porque, pela forma Key contou a história, ela deu a entender que já fazia parte da seleção brasileira de vôlei, o que não chegou a acontecer.

“Eu não aguentava mais a pressão que estava ali, eram três meses igualzinho isso aqui, trancado, confinado com as meninas e o técnico. Eu catei as minhas coisas e fui embora faltando uma semana pro campeonato. Imagina você pedir dispensa da Seleção Brasileira?”, disse a atleta.

Mas Key Alves nunca foi convocada para a seleção principal. A jogadora foi chamada para os treinos da seleção que disputaria o mundial sub-20 da modalidade, espécie de categoria juvenil.

BBB23. Paula detona rival do reality: “Vilãzinha de novela mexicana”Reprodução

Cara de Sapato chora após conversa com Key Alves sobre o amigo Leandro LoReprodução

Como Key Alves, quais as consequência de nunca ter lido um livro?Reprodução/ TV Globo

Key e Gustavo formaram o primeiro casal da edição

Em uma geração que contava com Julia Bergmann, Tainara e Kisy, Key era reserva de outra líbero, Letícia “Lelê” Holanda, que desponta como uma das melhores de sua posição na Superliga, jogando pelo Fluminense.

Na opinião dos internautas e fãs do esporte, ao ver que não tinha muitas chances de ser convocada para o campeonato, Key pediu dispensa do grupo. “Ela foi engolida pela Lelê [Holanda] nos treinos, que era dois ou três anos mais nova que ela, e pediu dispensa quando viu que seria cortada”, opinou um usuário do Twitter.

RepercussãoDepois da repercussão, a líbero do Fluminense, Letícia Holanda, a Lelê, publicou um comentário sobre a declaração de Key nas redes sociais. “Key, fala meu nomeeee”, escreveu ela em seu perfil do Twitter.

Mas ela não foi a única jogadora a falar sobre a declaração de Key Alves no reality. Maiara Basso, atleta do Barueri, apoiou Letícia e comentou a publicação feita por ela. “Hablaaaa”, escreveu a jogadora.