Davi, vencedor do BBB, tem Instagram invadido por hacker golpista

O Instagram de Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24, foi hackeado nesta segunda-feira (29/4). O invasor começou, na noite de segunda, a postar stories no perfil do brother para divulgar falsos investimentos. O perfil oficial de Davi tem mais de 10 milhões de seguidores.

O campeão do BBB24 não foi a única vítima do hacker: o perfil da irmã dele, Raquel Brito, também foi invadido nesta segunda.

Confira:

A equipe de Davi utilizou a rede social X, antigo Twitter, para alertar os fãs do brother sobre os golpes. “Pedimos que por favor não caiam em nada mensagens e nem storys no perfis de Davi Brito e de Raquel Brito.”

O golpe aplicado pelo hacker já é conhecido. Neste caso, ele invade algum perfil de notoriedade e divulga investimentos fraudulentos com altos retornos. No entanto, a prática serve para roubar dinheiro das vítimas.

Na maioria dos casos, os golpistas entram em contato com as pessoas por meio de mensagem direta, com apresentação de ofertas irreais.

Nesses casos, é necessário desconfiar de promessas de lucros garantidos ou retornos muito altos em um prazo curto. Os investimentos reais contam com algum grau de risco.

Além disso, é importante denunciar a prática na própria plataforma do Instagram. Dessa forma, a empresa poderá verificar a atividade ilícita e tomar medidas cabíveis.