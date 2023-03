BBB23: Larissa é nona eliminada com 66,75% dos votos

Larissa foi a nona eliminada do Big Brother Brasil 23. A eliminação aconteceu nesta terça-feira (14) e a professora recebeu 66,75% dos votos. A sister disputava lugar na casa com Ricardo (29,22%) Domitila (3,27%) e Cezar (0,76%).

Antes de anunciar o eliminado da noite, Tadeu Schmidt conversou com os emparedados e deu dicas de quem foi o escolhido do público para deixar a casa. “A pessoa que sai hoje teve seu momento de destaque… ela chegou a ser aplaudida. Mas, o BBB é dinâmico, as coisas mudam a cada momento. Se você quer chutar o balde, chuta logo.. Na hora de falar, tem que falar. Pega mal se ficar se escondendo…”.

Após o anúncio, aliados de Larissa custaram a acreditar na eliminação. Ela se despediu da casa enquanto Ricardo respirava aliviado e Cezar chorava copiosamente com o apoio de Domitila.

“Eu já estava sentindo [que ia sair]. Quero pedir desculpas a Alface, Domitila, Black… aqui a gente é obrigada a criticar pessoas. Não faço isso na minha vida. Desejo muita sorte”, disse Larissa antes de sair da casa.