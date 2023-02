BBB23: web aponta assédio em atitude de Paula com Cara de Sapato

No Quarto Fundo do Mar, Paula puxou a blusa do lutador, que estava colocando a cueca. A biomédica foi detonada por internautas 08/02/2023 9:22, atualizado 08/02/2023 9:22

Foto: Globo/Reprodução

Paula causou revolta nos fãs do BBB23. É que na tarde dessa terça-feira (7/2), a sister surpreendeu ao tentar ver o pênis de Antônio Cara de Sapato no reality. Ela puxou a blusa do lutador, que estava colocando uma cueca, e foi detonada por internautas.

“O nome disso é assédio”, avaliou uma usuária do Twitter. O momento aconteceu no Quarto Fundo do Mar, e Amanda e Cézar Black estavam no local.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

Quer ficar por dentro do mundo dos famosos e receber as notícias direto no seu Telegram? Entre no canal do Metrópoles e siga a editoria no Instagram.

Mais lidas