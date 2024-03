BBB24: caso Davi volte do Paredão, Leidy propõe tomar atitude drástica

Na tarde desta terça-feira (5/3), em conversa com Yasmin Brunet, Pitel, Lucas Henrique, Giovanna, Raquele e Michel, Leidy Elin garantiu que vai tomar uma atitude drástica com relação a Davi Brito. “Vou tacar as coisas dele na piscina”, disse para os outros brothers.

“A partir de agora eu acordo ele toda noite. O sonho da vida inteira dele é que no meio disso eu faça assim. Mais uma que ele vai desclassificar”, pontuou a modelo. “Eu estava doida que ele encostasse em mim”, sugeriu Elin.

Em seguida, Giovanna lembra que o motorista de aplicativo implica até a pessoa sair do prumo e Leidy reforçou: “Comigo está foda, eu não vou cair na dele, por isso eu falei, tenho que extravasar, botar pra fora”. E Pitel concordou: “A gente viu, você pulou bastante”.

E a trancista continuou: “Não, tenho que botar pra fora, pra fora o que? Vou tacar as coisas dele na piscina “. “Aí já perdemos o timming”, lembrou a assistente social. E Yasmin ironizou: “Se ele volta desse Paredão, ele vai voltar insuportável, se ele já começar a gritar, chupa, toma. Ah, não! Chupa, Bin”.

Querendo causar para irritar o adversário, Yasmin propõe para Leidy: “Aproveita e já pega que as malas dele já vão estar todas aqui embaixo”. E ouve a resposta da amiga: “Vai ser isso mesmo. As minhas já vão estar lá no quarto do Buda [Quarto do Líder], porque ele vai querer ir lá atrás das coisas”.

Davi Brito enfrenta Michel e Alane na berlinda desta noite, que terá o resultado transmitido após Renascer, novela das 21h da TV Globo.