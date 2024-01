BBB24: medalhista paralímpico, Vinícius Rodrigues está no programa

Reprodução

1 de 1 Vinícius Rodrigues, paratleta que está no BBB24 – Foto: ReproduçãoNatural de Rosana, interior de São Paulo, Vinícius Rodrigues é o paratleta anunciado no time Camarote do BBB24, nesta sexta-feira (5/1), durante o Big Day.

O velocista, que tem 29 anos, já participou dos jogos Parapan-Americanos e da Paralimpíadas de Tokyo, em 2020, conquistando medalha de prata para o Brasil.

Vinícius teve que amputar a perna esquerda aos 19 anos, após sofrer um acidente de trânsito em Maringá, no Paraná. Foi apresentado ao esporte paralímpico pela esportista Terezinha Guilhermina, ainda no hospital, se inspirando a começar a carreira no esporte.

Vinícius Rodrigues, paratleta que está no BBB24 Reprodução

Vinícius Rodrigues, paratleta que está no BBB24 Reprodução

