BBB24: mudanças nas regras marcam a nova edição do reality

Nesta quinta-feira (4/1), durante coletiva de imprensa, Tadeu Schmidt anunciou mudanças nas regras do BBB24. O reality da TV Globo, que estreia na próxima segunda-feira (8/1), tem dado o que falar na web, principalmente pelas especulações em torno dos participantes da nova edição, que serão anunciado nesta sexta-feira (5/1), no Big Day.

A partir do primeiro episódio do programa, todo anjo será autoimune e ainda terá o direito de imunizar outra pessoa. As lideranças também serão diferentes. Toda sexta-feira, a partir da segunda semana de jogo, acontecerá o momento “Na mira do líder”, quando o capitão da semana indicará três participantes, e um deles, obrigatoriamente, irá para o paredão no domingo seguinte.

E uma das maiores novidades é que os telespectadores conseguirão enviar um recadinho para o líder, toda semana, através de uma enquete no site oficial da atração, dando um feedback sobre a liderança. A votação será por emojis, e na quarta-feira, quando deixar o cargo, poderá ver o resultado.

Além disso, para aumentar a discórdia, o líder poderá acionar a sirene que comanda as performances do Monstro na hora que quiser, através da central que fica no quarto do comandante dos brothers. E Rodrigo Dourado, um dos diretores do BBB, afirma que os castigos serão ainda mais pesados. “Porque a gente gosta”, brincou.

Saiba as novidades do Big Day

Os fãs do BBB estão ansiosos para o Big Day, que acontece nesta sexta-feira (5/1), durante a programação da TV Globo. A novidade para este ano, contada por Tadeu Schmidt durante coletiva de imprensa realizada no Rio nesta quinta-feira (4/1), é que o anúncio dos participantes será feito de duas formas distintas.

No Big Day serão apresentados 18 brothers, que entram automaticamente na casa mais vigiada do Brasil. No domingo (7/1), durante o Fantástico, sete homens e sete mulheres chegarão ao conhecimento do público, que decidirão, por meio de voto popular, duas pessoas para se juntar ao pessoal que já está no reality.

Os telespectadores terão até a segunda-feira (8/1) para decidir. Depois disso, completará 20 pessoas e entrará o Puxadinho. Ainda na segunda, dia de estreia do programa, o elenco já escolhido vai poder agregar mais três homens e três mulheres entre aqueles que restaram da escolha do público, numa dinâmica especial e ao vivo. Por fim, totalizará 26 participantes nesta edição.