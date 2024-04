Beatriz diz que nunca foi personagem no BBB 24: “Alegria muito grande”

Beatriz Reis deixou o BBB 24 nessa quinta-feira (11/4), com 82,61% dos votos, e tem dado o que falar fora da casa mais vigiada do Brasil. Ela aproveitou a liberdade para reforçar que não interpretava uma personagem no programa, como apontado por algumas pessoas.

“Fui eu mesma o tempo todo. Eu sou assim aqui fora, tenho esse jeito de fazer e de falar. Tenho, sim, uma alegria muito grande que a rua e o camelô me ensinaram, a minha história de vida. É de mim mesma essa felicidade!”, garantiu a ex-sister em entrevista à Quem.

A ex-BBB enfatizou também que passou “por muita coisa” durante a vida e que é “essa Beatriz que é humana, tagarela, que fala mesmo. Gostou? Fala. Não gostou? Fala. Doidinha, maluquinha, mas muito alegre”.

Ela disse ainda que tem “uma personalidade muito forte” e que não sabe ficar calada. “Eu sempre sou muito sincera, não sei fingir ou fazer de contas. Eu sempre vou lá falar na cara da pessoa”, afirmou.

A vendedora também fez uma avaliação sobre o BBB 24 e se destacou como “melhor jogadora desta edição”. “Cada um lá dentro é protagonista da sua própria história, cada um briga de um jeito e tem a sua própria estrela. Mas eu digo isso porque eu fui eu mesma e dei o meu máximo, eu me entreguei, me joguei.”

Briga entre Beatriz e Davi Questionada sobre as recentes brigas com Davi Brito, Bia ressaltou que o brother tem “uma personalidade forte” e que ficou magoada com as falas dele. “A gente estava na reta final, com os sentimentos muito aflorados, muito emocionados. Às vezes uma dinâmica faz com que a gente aflore mais ainda e acontecem as coisas que têm que acontecer. Gosto muito dele, então fiquei muito chateada”, detalhou.

No entanto, ela também elogiou o ex-colega de confinamento. “O Davi tem uma alegria muito grande, que sempre me chamou atenção, fora a história dele que eu acho muito bonita. Ele tem vontade de ser médico e é uma pessoa extremamente alegre. Eu sempre achei o jogo dele coerente, é uma pessoa que se posiciona, que fala o que pensa. Eu sempre enxerguei um jogo legal, apesar de a casa toda ir contra. Eu sempre vi e senti coisas boas nele”, avaliou Beatriz.