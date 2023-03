Biah Rodrigues e Sorocaba se batizam no Rio Jordão em Israel

Biah Rodrigues e o cantor Sorocaba desembarcaram em Israel para as mini férias da dupla Fernando e Sorocaba.

A viagem teve o propósito de conhecer mais a história de Jesus, com o pastor Deive Leonardo, Biah e Sorocaba foram batizados no Rio Jordão em Israel.

O batismo de Jesus foi no Rio Jordão: Hoje uma promessa se cumpriu. Não que eu não tenha tido experiência com Jesus em casa, mas estar aqui e viver algo sobrenatural…e diferente, e olhar e viver o que está nas escrituras!”, conta Biah que foi batizada nas águas com 12 anos e hoje renova a aliança com outro entendimento.

Biah ainda conta que sempre foi um sonho estar no Rio Jordão: “Estou muito feliz e grata por estar tendo essa oportunidade hoje! Tudo no seu tempo!”

Foto: Cauê Garcia